شاهد من زمن الأجداد يفوح.. "الإمبيق" ناثر العطر بالطائف

وتشتهر محافظة الطائف بزراعة وإنتاج الورد، الذي يعد أكثر العطور استخدامًا بين الأفراد في العالم العربي، وهو العلامة الوردية الفارقة والجاذبة سياحيًا، والشذا العطري الذي تدوم ذكرياته مدى الحياة، وقد غدت قمم جبال الهدا والشفا، ووادي محرم، والطلحات، وأودية الأعمق البني، وبلاد طويرق والمخاضة بالطائف؛ من المصادر الرئيسة للعطور في المملكة.