شاهد من سراييفو.. جموع غفيرة في صلاة عيد الفطر بجامع الملك فهد

اكتظ جامع الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في سراييفو بدولة البوسنة والهرسك بالمصلين، في صلاة عيد الفطر لعام 1443هـ؛ بحضور أكثر من عشرة آلاف مصلٍ من الجنسين حرصوا على الصلاة في الصرح الإسلامي الكبير الذي شيدته المملكة وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسط أجواء إيمانية وصفوف متراصة متقاربة بعد رفع كل القيود التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين.