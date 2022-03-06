شاهد من شقراء.. الطلاب يؤدون اختبارات الفصل الثاني حضورياً

وقام مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، بزيارة لمتوسطة الوقف وابتدائية أبي بكر الصديق؛ للوقوف على سير الاختبارات، والاطمئنان على انتظام الطلاب وأدائهم للاختبارات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.