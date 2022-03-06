شاهد من شقراء.. الطلاب يؤدون اختبارات الفصل الثاني حضورياً

أدى طلاب وطالبات "تعليم شقراء" اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني حضورياً، وسط أجواء إيجابية، والتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من مدير التعليم ومساعديه والقيادات التعليمية.
وأنهت إدارة التعليم -في وقت مبكر- جميع الاستعدادات للاختبار؛ إذ قامت بتنظيم القاعات والفصول وتهيئتها لاستقبال الطلاب وفقاً للبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية، تخللها زيارات إشرافية للمتابعة والدعم والمساندة.
وقام مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، بزيارة لمتوسطة الوقف وابتدائية أبي بكر الصديق؛ للوقوف على سير الاختبارات، والاطمئنان على انتظام الطلاب وأدائهم للاختبارات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقدّم مدير التعليم شكره وتقديره لمديري المدرستين ومنسوبيها على جهودهم في توفير البيئة المناسبة والآمنة لأبنائنا الطلاب.
ووقف المساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، على انطلاق الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثاني في ابتدائية غسلة، وتابع خلال جولته جاهزية المدرسة، وانتظام الطلاب، وأشرف على أعمال اللجان المنظمة للاختبارات.
وفي جانب مدارس الطالبات قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات) سهام بنت حمد الشعلان، ورئيسة الإشراف التربوي، عبير الزومان، بجولة ميدانيًة؛ للإشراف على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حضورياً بالابتدائية السابعة، وسط استعدادات تنظيمية مميزة.
وقدم مدير التعليم شكره وتقديره لجميع قيادات الإدارة ورؤساء ورئيسات الأقسام التعليمية والإدارية، والزملاء والزميلات مديري ومديرات المدارس على جهودهم الموفقة في تحقيق جاهزية المدارس والبداية الموفقة للاختبارات.