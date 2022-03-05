شاهد من صبيا.. 1200 مدرسة جاهزة للاختبارات بتقسيم المجموعات

يبدأ، صباح غد الأحد، أكثر من ١٤٠ ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم صبيا أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني بشكل حضوري؛ وذلك لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الحكومي والأهلي والعالمي، وفقًا لتعميم وزارة التعليم المنظّم للاختبارات الذي تضمن بدء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني من يوم الأحد الماضي ضمن يومهم الدراسي، فيما تؤدى الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم غد الأحد حتى الخميس السابع من شعبان الجاري.
وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، على ضرورة الالتزام بتعميم وزارة التعليم الصادر بشأن آلية إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بتقسيم الطلاب لمجموعات خلال اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، وإجراء الاختبارات في جلسة واحدة بمعدل مادتين دراسيتين، وضرورة الاستفادة من كل فصول ومرافق المدرسة بما يضمن سلامة الطلبة، والتقيد بالإجراءات الواردة في الأدلة لمعالجة أي إشكال في الاختبارات والتواصل مع الإدارة ومكاتب التعليم لتذليل العقبات.
وأشاد بالجهود المبذولة والمتميزة من مديري مكاتب التعليم والمدارس والطواقم التعليمية والإدارية لرفع جاهزية المدارس لأداء الطلبة اختباراتهم في جو آمن وصحي وبكل يسر وسهولة، مخاطبًا المعلمين والإداريين ومديري مدارس البنين والبنات في كلمة وجهها للميدان، بأنهم عناصر النجاح الرئيسية بإدارة التعليم، واصفًا جهودهم بالعظيمة وأعمالهم بالجليلة لخدمة العلم وأهله، مشيرًا إلى أن إدارة التعليم تفتخر بهم وبما يقدمون؛ نظير ما يقدمونه طوال العام من العون والمساعدة التعليمية والمدرسية للطلاب والطالبات.
وأشار "الخرمي" كذلك للتنسيق العالي والعمل المتناغم بين قيادات ومشرفي مكاتب التعليم ورؤساء الأقسام في إدارة التعليم؛ حيث يعملون مع المدارس جنبًا إلى جنب، لتقديم الخبرة والتفاؤل والدعم العملي والعلمي الضامن لتجويد العملية التعليمية، وتحقيق نواتج التعلم المطلوبة معرفيًا ومهاريًا؛ وعيًا منهم وإيمانًا بالمسؤولية وقيمة الدعم الإشرافية والإرشادية والتوجيهية. وحث مدير تعليم صبيا الطلبةَ على المثابرة ومضاعفة الجهد، والمراجعة الصحيحة والاستذكار المتميز، وتنظيم الوقت والثقة بالنفس، مشيرًا إلى الشراكة الكبيرة مع أولياء الأمور وما يقدمونه من مساندة وأدوار للإسهام في نجاح العملية التعليمية، والتكامل الكبير لضمان مشاركة الطلبة في استمرار التطوير والإبداع والريادة لهذا البلد المبارك.
من جانبه قال المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي: إن ١٢٠٠ من مدارس تعليم صبيا قد استعدت مبكرًا للاختبارات عبر تهيئة البيئة المدرسية الملائمة، والتأكد من سلامة القاعات، إضافة إلى مراعاة وسائل الأمن والسلامة في المدارس، وتوجيه المشرفين الصحيين بزيارة المدارس لمتابعة تنفيذ الاحترازات وتطبيق التباعد وفقًا لدليل وقاية.
وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية مها الحمزي، إلى جاهزية الإشراف التربوي لمتابعة الاختبارات والتنسيق مع مكاتب التعليم لإعداد خطط الزيارات، وتفاعل قسم التوجيه والإرشاد في تهيئة الطلبة للاختبارات من خلال تفعيل الهاتف الإرشادي واستقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور، وأهمية الرصد والتدقيق والمطابقة للدرجات في نظام نور يوميًا، ورفع التقارير عن سير الاختبارات لإدارة التعليم أولًا بأول.
وأفاد مدير قسم الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن الإدارة وفي إطار تهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات تعمل على تنفيذ حملة إعلامية لنشر العديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.