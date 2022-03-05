شاهد من صبيا.. 1200 مدرسة جاهزة للاختبارات بتقسيم المجموعات

وأشار "الخرمي" كذلك للتنسيق العالي والعمل المتناغم بين قيادات ومشرفي مكاتب التعليم ورؤساء الأقسام في إدارة التعليم؛ حيث يعملون مع المدارس جنبًا إلى جنب، لتقديم الخبرة والتفاؤل والدعم العملي والعلمي الضامن لتجويد العملية التعليمية، وتحقيق نواتج التعلم المطلوبة معرفيًا ومهاريًا؛ وعيًا منهم وإيمانًا بالمسؤولية وقيمة الدعم الإشرافية والإرشادية والتوجيهية. وحث مدير تعليم صبيا الطلبةَ على المثابرة ومضاعفة الجهد، والمراجعة الصحيحة والاستذكار المتميز، وتنظيم الوقت والثقة بالنفس، مشيرًا إلى الشراكة الكبيرة مع أولياء الأمور وما يقدمونه من مساندة وأدوار للإسهام في نجاح العملية التعليمية، والتكامل الكبير لضمان مشاركة الطلبة في استمرار التطوير والإبداع والريادة لهذا البلد المبارك.