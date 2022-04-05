شاهد من قلب جازان.. موقع ترفيهي لذوي الاحتياجات يوافق "أنسنة المدن"

وأضاف "ابن سعيدان"، أن "مساحة الموقع تُقَدّر بـ4000 متر مربع، وطول الممشى الداخلي 400 متر طولي، ويشتمل الموقع على أرضيات من العشب الصناعي بمساحة 3000 متر مربع، وتركيب 84 عمودًا جماليًّا، كما تم تخصيص 21 لعبة و19 كرسيًّا لذوي الاحتياجات الخاصة".