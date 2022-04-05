شاهد من قلب جازان.. موقع ترفيهي لذوي الاحتياجات يوافق "أنسنة المدن"

ضمن جهود أمانة منطقة جازان في مشاريع "أنسنة المدن"، نفّذت وكالة التعمير والمشاريع موقعًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة بجوار دوار المرسى بمدينة جازان.
وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أن الموقع يقع في أهم المواقع بمدينة جازان؛ إذ يقع في قلب المدينة بجوار دوار المرسى وبمدخل المنطقة الاستثمارية.
وأضاف "ابن سعيدان"، أن "مساحة الموقع تُقَدّر بـ4000 متر مربع، وطول الممشى الداخلي 400 متر طولي، ويشتمل الموقع على أرضيات من العشب الصناعي بمساحة 3000 متر مربع، وتركيب 84 عمودًا جماليًّا، كما تم تخصيص 21 لعبة و19 كرسيًّا لذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار إلى حرص الأمانة على تجهيز مثل هذه المواقع وتوفير ما يتلاءم مع هذه الفئة الغالية على المجتمع، وإيجاد بيئة ترفيهية مناسبة ومحفزة لهم، وأن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضمن خططها في مشاريع أنسنة المدن.