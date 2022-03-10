شاهد.. من قمم جبال الطائف.. بدء رحلة قطاف الورد: "قطف.. وزن.. تقطير"

تصوير- ماجد عسيري: بدأ مزارعو الورد بمحافظة الطائف، موسم القطاف الذي اشتهرت به المحافظة، حتى ارتبط باسمها، وأصبح يعرف باسم "الورد الطائفي"، وبات منتجًا عالميًّا يطلبه الكثير، وعشاقه ومحبوه يصلون لشرائه بسبب قيمته وجودته؛ حتى أطلق عليه اسم "عطر الملوك"؛ بخلاف أنه بات لازمةً لكل الشعراء في قصائدهم، ودخولهم في حالة نظم شعري غير عادية مع الورد وجماله، كأنهم يشعرون المُتلقي باشتمام ذلك الورد من خلال سماع شعرهم.

وأقيمت عدة معامل لإنتاج ماء وعطر الورد الطائفي وتسويقه على النطاق المحلي والخارجي، يعمل في بعضها خبراءُ سعوديون، يحرصون على بقاء ذلك المنتج ونقله لدول العالم كافة.. وقد اكتسب جودة الرائحة وثباتها، ناهيك عن لون الورد الملفت والذي يختلف عن غيره.

وتحتضن "الطائف" مزارع الورد بأعالي قمم جبال الهدا، والشفا، وبلاد طويرق، ووادي محرم، ووادي الأعمق، ووادي البني، وبلاد الطلحات والمخاضة وغيرها.

وقد تأثر قطاف الورد منذ بداية جائحة كورونا، فتدنى سعر الورد؛ حيث حدت الجائحة من بيع منتج العام 2020، وكذلك عزفت بعض المصانع عن الشراء؛ حتى عاد المنتج تدريجيًّا لوضعه الطبيعي، بعد أن واجه المزارعون وصناع دهن الورد الطائفي الكثيرَ من المعوقات؛ لكنهم اجتازوها وتمكنوا من توزيعه.

ويذكر المزارعون في الطائف أن منتج الورد يمر بثلاث مراحل في اليوم، الأولى هي "القطف" قبل شروق الشمس، والثانية عملية "الوزن" لمعرفة كمية الحصاد، والثالثة هي "التقطير"، ويفضل أن تتم هذه العملية في القدور النحاسية التي تستوعب من 10 آلاف إلى 20 ألف وردة في كل مرة.

واحد من أقدم وأول مزارعي الورد بالطائف منذ أربعين عامًا، توارثها عن آبائه وأجداده؛ حيث مزرعته ومعمله المتكامل لتقطير وتجهيز دهن الورد بعد قطفه، والواقع في وادي محرم في الهدا، العم "سالم بن مشيهيب النمري"؛ يؤكد أن جائحة كورونا أثّرت عليهم كثيرًا في زراعة وتقطير الورد وتجهيزه؛ حيث كان قد وصل سعر الألف وردة إلى 20 ريالًا، بعد أن كان سعرها يصل ما قبل كورونا إلى 70 ريالًا؛ مبينًا أن الإنتاج والأوضاع عادت لطبيعتها كما كانت؛ مشيرًا أن صاحب مزرعة الورد -أيًّا كان- يتحمل تكاليف باهظة من حيث توفير المياه والعمالة؛ الأمر الذي جعل منتج الورد غاليًا بالإضافة لجودته.

وكشف عن أن أعلى سعر لتولة ورد لديهم، يصل إلى ما بين 1200 ريال إلى 1500 ريال، وهو يمثل دهن الورد الطائفي، القطفة الأولى لا غير؛ مؤكدًا أن الإقبال على شرائها يكون من كبار السن والشخصيات والذين يعشقون الورد عطرًا ويتميزون به حتى إنه تمت تسميته بـ"عطر الملوك"، وأن الشباب في النادر يحرصون على شرائه، والأغلب يكون إهداءات خصوصًا لزوار دول مجلس التعاون الخليجي الذين يحرصون على زيارة معامل ومصانع الورد وشراء هذا المنتج العالمي.

وذكر "النمري" أن إنتاجهم 120 ألف وردة يوميًّا، موضحًا أن أقل قِدر أثناء عملية الطبخ يتحمل حوالى 14 ألف وردة، وذلك بحسب الحبة وحجمها.

يشار إلى أن عملية تقطير الورد الطائفي تمر بعدة مراحل وهي: وضع قرابة 14 ألف وردة في قِدر مغلق، مع إضافة 45 لترًا من المياه المحلاة، يتم بعدها إغلاق القدر وإشعال النار عليه، وتركه لفترة من 5 إلى 8 ساعات.

تبدأ بعدها مرحلة تجهيز العطر من الورد، وتستغرق حوالى أسبوعًا كاملًا؛ حيث يتم تقطيره عبر أنابيب تتصل بعبوات زجاجية يطفو على سطحها الزيت، ومن ثم سحب الزيت بإبرة وتصفيته، ليتم تعبئته في التولات وبأحجام مختلفة ثم طرحها للبيع.