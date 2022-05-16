شاهد من مطار الدمام.. استقبال مدير "تعليم الشرقية" لأبطال المملكة للعلوم

يُذكر أن الطالب عبدالله الغامدي حقق المركز الأول من خلال مشروعه "هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية"، كما حقق جائزة العالم الشابمن ريجينيرون، إضافةً لتحقيق المركز الثالث من قبل كل من: الطالب أحمد بحيصي من خلال مشروعه "مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريد ونوسلائف الإيثيلين"، كذلك الطالب عبدالله الحمدات من خلال "مشروعه نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم"، إضافة للطالبة تهاني أحمد من خلال مشروعها تطوير مواد البيروفسكايت العالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية.