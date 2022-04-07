شاهد من مطبخ ولائم استراحة.. ضبط مصنعين للرقاق الفاسد بالطائف

وفي المهمة الثانية، تَمكنت "بلدية السيل الصغير" شمال الطائف من الكشف عن استراحة شعبية حوّلها مخالفون من العمالة لتكون مصنعًا لتجهيز رقاق السمبوسة وبكميات كبرى؛ حيث ضُبطت قبل توزيعها بالسوق، وأوقفت بذلك ضررًا كاد يقع على المستهلكين من الأسر، بعد ضبط كميات من الرقاق الفاسد، الذي تَغير لونه بسبب تعفنه، كذلك تعمد العمالة لاستخدام زيوت محترقة لقلي السمبوسة وغيرها من الحلويات الرمضانية، بخلاف حشرات تتجول بالموقع.