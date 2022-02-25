شاهد من مكة.. "فردوس مخطط 7" بلا تأهيل منذ شهر والأهالي يناشدون

ناشد أهالي شارع الفردوس بمخطط 7 في مكة، الجهات ذات العلاقة ضرورة البدء في أعمال ترميم شارعهم الذي تم كشطه وإزالته قبل شهر تقريباً، وتُرِك على حالته حتى إعداد هذا الخبر.

وفي التفاصيل، قال الأهالي: "تضررنا وتضررت مركباتنا من الأسفلت المكشوط والنتوءات التي أحدثت فيه بعد عملية الإزالة وإعادة التأهيل؛ وذلك بسبب بروز أطراف نقاط الصرف وتصريف المياه في الموقع".

وتابعوا: "الإزعاج الذي يحدث في الطريق من أصوات عجلات المركبات يُحدث تلوثاً سمعياً وصحياً؛ بسبب تطاير الغبار في الموقع لا سيما وأن الموقع يشهد حركة مستمرة طوال أيام الأسبوع؛ إذ يخدم تجمعاً مدرسياً للمراحل الدراسية".

وأوضحوا أن العمالة التي عملت في الموقع أكدت لهم أنه خلال أسبوع من كشط الأسفلت سيتم إعادة تأهيله وسفلتته من جديد، مطالبين بضرورة الانتهاء منه تزامناً مع انطلاق إعادة تأهيل شارع 64 بالشرائع.