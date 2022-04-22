شاهد.. نائب أمير حائل مشاركاً رجال الأمن إفطارهم: "بيّض الله وجيهكم"

"الله يقويكم.. وبيّض الله وجيهكم"؛ بهذه العبارة ختم نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز؛ أمس، زيارته لرجال الأمن بالميدان بعد مشاركته لهم إفطارهم، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، ومديري القطاعات الأمنية، وذلك في إطار متابعة الأمير لسير العمل في الميدان.
وثمّن نائب أمير حائل ما تقوم به القيادة الرشيدة من دعم لمختلف الأجهزة الأمنية ورجالها، كما نقل تحيات القيادة الرشيدة وتحيات وزير الداخلية وأمير المنطقة لرجال الأمن في الميدان، سائلا الله لهم التوفيق والعون، ومعبّراً عن سعادته بمشاركتهم إفطارهم بالميدان.
من جهته، عبَّر مدير شرطة منطقة حائل عن شكره وامتنانه لأمير منطقة حائل، ونائبه، على هذه البادرة الكريمة والدعم المستمر لرجال الأمن، مؤكداً أن مشاركة منسوبي الأمن وجبة الإفطار في الميدان لها الأثر البالغ في نفوس منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية، وهي دافعٍ لتقديم مزيدٍ من البذل والتفاني لخدمة الوطن.