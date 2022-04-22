شاهد.. نائب أمير حائل مشاركاً رجال الأمن إفطارهم: "بيّض الله وجيهكم"

من جهته، عبَّر مدير شرطة منطقة حائل عن شكره وامتنانه لأمير منطقة حائل، ونائبه، على هذه البادرة الكريمة والدعم المستمر لرجال الأمن، مؤكداً أن مشاركة منسوبي الأمن وجبة الإفطار في الميدان لها الأثر البالغ في نفوس منسوبي الأمن في مختلف القطاعات الأمنية، وهي دافعٍ لتقديم مزيدٍ من البذل والتفاني لخدمة الوطن.