شاهد.. نجاح تسيير الحشود البشرية والمركبات في الطرق المؤدية للحرم ليلة 29 رمضان

ونجحت الإدارة العامة للمرور في تيسير الحركة المرورية في جميع أنحاء العاصمة المقدسة، بداية من الشوارع الرئيسة، ووصولًا إلى المنطقة المركزية، وذلك من خلال تحويل عدد من الطرق إلى مسارات أخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.