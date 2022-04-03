شاهد.. همة ونشاط وعزيمة وحضور مميز لطلاب مدارس الأفلاج

وكشفت إدارة التعليم أن مدارس المحافظة شهدت حضورًا مميزًا من الطلاب في أول يوم دراسة لشهر رمضان المبارك، وسط حيوية ونشاط وابتسامة تعلوها الهمة والرغبة العالية من الطلاب لإكمال مسيرة التعليم وصناعة المستقبل المشرق، مشيدة بدور الأسرة في تشجيع الطلاب على الدراسة في رمضان وبث العزيمة والهمة للاستمرار في التعليم لتحقيق الأهداف والطموح وصناعة أجيال قادرة على التحمل وتحقيق المنجزات.