شاهد.. همة ونشاط وعزيمة وحضور مميز لطلاب مدارس الأفلاج

أظهرت صور لطلاب مدارس تعليم الأفلاج، اليوم الأحد، الهمة العالية والحيوية والنشاط والعزيمة لإكمال مسيرة التعليم.
وكشفت إدارة التعليم أن مدارس المحافظة شهدت حضورًا مميزًا من الطلاب في أول يوم دراسة لشهر رمضان المبارك، وسط حيوية ونشاط وابتسامة تعلوها الهمة والرغبة العالية من الطلاب لإكمال مسيرة التعليم وصناعة المستقبل المشرق، مشيدة بدور الأسرة في تشجيع الطلاب على الدراسة في رمضان وبث العزيمة والهمة للاستمرار في التعليم لتحقيق الأهداف والطموح وصناعة أجيال قادرة على التحمل وتحقيق المنجزات.
وشهد اليوم الأحد عودة الدراسة في شهر رمضان المبارك بعد انقطاع استمر نحو 15 عامًا.