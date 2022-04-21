شاهد.. وادي الدواسر سوق مركزي لتصدير فاكهة "الحبحب"

وتتجه أنظار تجار الخضار في كافة أرجاء المملكة ودول الخليج، في مثل هذه الأيام من كل عام، إلى محافظة وادي الدواسر، حين تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع كمؤشر على قرب قدوم فصل الصيف من كل عام، وبالتالي بداية إنتاج الفاكهة الأشهر في هذا الفصل من السنة "الحبحب".