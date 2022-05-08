﻿شاهد.. وزير التعليم يزور جناح جامعة القصيم المشارك في مؤتمر التعليم الدولي بالرياض

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، جناح جامعة القصيم المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والذي تنظّمه وزارة التعليم، خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وكان في استقباله خلال زيارته للجناح الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة.
ووقف وزير التعليم خلال الزيارة على محتويات أركان الجناح التي تستهدف التعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها المختلفة، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من إنجازات الجامعة خلال عام 2021، وركن عن التعليم في الجامعة خلال فترة كورونا بالأرقام، والإنجازات التقنية التي سهلت الحياة الجامعية، وركن بعنوان "جامعة القصيم بالأرقام"، والاعتماد المؤسسي والبرامج المعتمدة وطنيًا ودوليًا.
كما احتوى الجناح على أركان متنوعة عن استراتيجية الجامعة، والبحث العلمي، ومعهد الدراسات والخدمات الاستشارية، واستعراض حياة الطالب الجامعي خلال فترة جائحة كورونا، والإسكان الطلابي، والخدمات والأعمال الاجتماعية خلال فترة كورونا، والبرامج والأنشطة الطلابية، والدراسات العليا خلال فترة كورونا، وذلك بمشاركة عددٍ من المختصين من عمادات الجامعة المختلفة للإجابة عن أسئلة الزوار، والرد عليها وتعريفهم بما تقدمه الجامعة من أعداد الكليات والبرامج وغيرها.
ويشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب عددٍ من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، إضافة إلى مسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، والمتخصصين في مجال التعليم والمهتمين والمستثمرين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم.