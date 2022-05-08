﻿شاهد.. وزير التعليم يزور جناح جامعة القصيم المشارك في مؤتمر التعليم الدولي بالرياض

كما احتوى الجناح على أركان متنوعة عن استراتيجية الجامعة، والبحث العلمي، ومعهد الدراسات والخدمات الاستشارية، واستعراض حياة الطالب الجامعي خلال فترة جائحة كورونا، والإسكان الطلابي، والخدمات والأعمال الاجتماعية خلال فترة كورونا، والبرامج والأنشطة الطلابية، والدراسات العليا خلال فترة كورونا، وذلك بمشاركة عددٍ من المختصين من عمادات الجامعة المختلفة للإجابة عن أسئلة الزوار، والرد عليها وتعريفهم بما تقدمه الجامعة من أعداد الكليات والبرامج وغيرها.