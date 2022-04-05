شاهد.. وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج ضباط وطلاب "الملك خالد العسكرية"

رعى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثالثة والثلاثين والدفعة الثامنة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.
واستقبل الأمير عبدالله بن بندر، مع وصوله مقر الحفل، اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري المكلَّف، وقائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد.
وتم عزف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد، كلمة عبَّر فيها عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني، حفل التخرج، موضحاً أن تخريج دفعة جديدة من الضباط مزودين بالعلم والمعرفة ومدربين على أحدث أنواع الأسلحة مما يجعلهم قادرين على تحمُّل الأمانة والمسؤولية.
وأشار الزيد، إلى أن الدفعة تضم خريجين من دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة.
وأضاف، أن احتفالنا اليوم له ميزة خاصة وفخر متجدد حيث يأتي بعد احتفالنا بذكرى يوم التأسيس تلك المناسبة الوطنية الغالية التي جسدت فخر القيادة والشعب بالجذور التاريخية لهذه الدولة المباركة.
بعد ذلك شاهد الأمير عبدالله، والحضور، العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.
عقب ذلك ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد محسن بن علي الأيداء، بعدها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية المكلف العميد ركن عيد بن راجح العتيبي، النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرَّم الأمير عبدالله، الطلبة المتفوقين، كما تسَّلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف.
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عُزف السلام الملكي.