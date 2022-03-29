شاهد.. وزير الطاقة عن إخراج روسيا من "أوبك +": مَن يلقي الصواريخ علينا وعلى أبو ظبي؟

عقب وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على فكرة إخراج روسيا من تحالف "أوبك +" قائلاً: "عضو في (أوبك) هو مَن يلقي الصواريخ علينا وعلى أبوظبي، وهو مَن يدرّب ويموّل المتورّطين في الاعتداءات علينا بهذه الأسلحة".
وكان قد قال وزير الطاقة خلال مشاركته في قمة الحكومات بدبي اليوم: قلت في كلمتي في غلاسكو، إن للطاقة ركائز ثلاثا "أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي والنمو، والتصدّي للتغير المناخي"، لكن الحاضرين لم يولوا ذلك الاهتمام الكافي، والآن كل ما يتحدث عنه الجميع هو أمن الطاقة.
وتابع: أعلنا أننا لم نعد مسؤولين عن نقص الإمدادات البترولية، لأن تلك المسألة لا تحظى بالاهتمام اللازم، فأمن إمدادات الطاقة مسؤولية العالم أجمع.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أكّد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن لا بديل عن النفط الروسي إلا إذا كانت هناك دولة تستطيع إنتاج 10 مليارات برميل، مشيراً إلى أن موسكو عضو مهم في تحالف "أوبك +"، حسبما قال في منتدى "المجلس الأطلسي للطاقة" الإثنين.
وقال المزروعي: "تحالف (أوبك +) مستمر ويجب ألا نسمح للسياسة بأن تتدخل فيه"، وتابع: "روسيا عضو مهم في تحالف (أوبك +) وبعيداً عن السياسة، فهذا الثقل مطلوب اليوم"، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير الإماراتي قائلاً: "لا نرى أن أحداً يستطيع أن يعوّض وجود روسيا إلا إذا كان جاهزاً لإنتاج 10 مليارات برميل"، حسب قوله.