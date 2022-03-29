شاهد.. وزير الطاقة عن إخراج روسيا من "أوبك +": مَن يلقي الصواريخ علينا وعلى أبو ظبي؟

وكان قد قال وزير الطاقة خلال مشاركته في قمة الحكومات بدبي اليوم: قلت في كلمتي في غلاسكو، إن للطاقة ركائز ثلاثا "أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي والنمو، والتصدّي للتغير المناخي"، لكن الحاضرين لم يولوا ذلك الاهتمام الكافي، والآن كل ما يتحدث عنه الجميع هو أمن الطاقة.