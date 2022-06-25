شاهد.. وفد حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا يُعبِّرون بدموع الفرح واللهفة عن حنينهم لمكة

ووصفت حاجة عبر مقطع فيديو، بثته وزارة الحج والعمرة، شعورها بأنها تشعر بحماس بالغ وسعادة عارمة لا تعرف حتى كيف تعبر عنها. وقالت: كنت أخطط للقدوم لأداء مناسك الحج منذ 3 سنوات إلا أن الأمر كان صعبًا بسبب فيروس كورونا. هذا العام نقلة نوعية لتحقيق ذلك. شكرًا للحكومة السعودية على كل شيء مذهل قدمتموه لنا. لدي الكثير من الدعوات. كنت متخوفة في البداية من التسجيل للحج عبر البوابة الإلكترونية؛ لأني لا أعلم بما هو آتٍ، وبعد ترشحي عبر البوابة كنت سعيدة بسبب سهولة الإجراءات من الحكومة السعودية. شكرًا لهم على تلك الجهود.