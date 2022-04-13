شاهد.. وكيل "الإسلامية" يتفقد ميقاتي "وادي محرم وقرن المنازل" بالطائف

وشملت الجولات الوقوف مع مشرفي المواقيت والمصليات واللجان الفنية ومؤسسات الصيانة المتعاقد معها على المساجد ونظافتها وتكييفها، ودورات المياه وجاهزيتها من حيث النظافة، ووجود المنظفات والمطهرات، ومواقف السيارات، كم التقى عددًا من ضيوف الرحمن من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات المقدمة لهم من خلال هذه المواقيت.