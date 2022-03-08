شاهد.. ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بمعرض الدفاع العالمي بالرياض

ورافق سمو ولي العهد والرئيس المصري خلال الجولة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والوفد المرافق للرئيس المصري.