شاهد.. ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بمعرض الدفاع العالمي بالرياض

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى.
وتجول الرئيس السيسي برفقة سمو ولي العهد على مرافق معرض الدفاع العالمي، وما يحتويه من مشاركات محلية وإقليمية ودولية، متعلقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، الذي اشتمل على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة، والتقنيات الجديدة.
ورافق سمو ولي العهد والرئيس المصري خلال الجولة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والوفد المرافق للرئيس المصري.