شاهد.. 4 شاشات تفاعلية بـ6 لغات لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام

وفَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أربع شاشات تفاعلية بست لغات، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي؛ لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدَّمة، التي تساهم في رقي الخدمات وحوكمة الأعمال بأشكالها كافة.
وترصد الشاشات انطباعات ضيوف الرحمن بطريقة تفاعلية سهلة من خلال التعبير بحركة اليد، سواء بالإعجاب أو عدمه. وهذه التقنية تساهم بشكل فعال في قياس الأداء والجودة والتميز، ورضا القاصدين والقاصدات للمسجد الحرام.
ومن أهم ما يميز هذه الشاشات دعمها لقراءة تصل إلى (10) أشخاص في الوقت نفسه للتعبير عن انطباعاتهم بشكل مميز، وإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذين قاموا بالتقييم (ذكر، أنثى، طفل).
كما أنه بالإمكان التعرف على العمر التقريبي للأشخاص الذين قاموا بالتقييم، وربط انطباعاتهم حسب رحلة ضيوف الرحمن، والخدمات المقدَّمة لهم، والرصد المباشر والتحليل للانطباعات، وعرضها بشكل لحظي على الـ"دانش رود".