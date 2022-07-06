شاهد.. 4 شاشات تفاعلية بـ6 لغات لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام

ومن أهم ما يميز هذه الشاشات دعمها لقراءة تصل إلى (10) أشخاص في الوقت نفسه للتعبير عن انطباعاتهم بشكل مميز، وإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذين قاموا بالتقييم (ذكر، أنثى، طفل).