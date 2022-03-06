شاهد.. 67 ألف طالب على مقاعد الاختبارات بينبع وقيادات التعليم تتابع

من جانبها، تابعت المساعدة للشؤون التعليمية، أديبة الفايدي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، وأعمال اللجان والتصحيح والرصد؛ مشيرة إلى أن إدارة "التعليم" أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر من خلال تشكيل لجان مختصة لمتابعة سير الاختبارات وخطة زيارة المدارس ميدانيًّا من جميع مشرفي ومشرفات الإدارة بمكاتب التعليم وأقسامها وتخصصاتها، ومتابعة عملية الرصد على نظام "نور" لرفع تقارير يومية عنها، وحل الإشكالات الميدانية المحتملة؛ مبينة أن سير الخطة التنظيمية المعدة بهذا الشأن تتم متابعتها ميدانيًّا مع مديري ومديرات المدارس طيلة فترة الاختبارات.