"شاومي" تعيد مفهوم الهواتف الرائدة في السعودية من خلال سلسلة Xiaomi 12

أعلنت شركة شاومي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، إطلاق سلسلة Xiaomi 12 الرائدة والجديدة كليًّا في أسوق المملكة العربية السعودية، التي تضم جهازَين رائدَين، هما: Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12، وذلك في حفل رمضاني مميز، حضره نخبة من ممثلي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتم تصميم السلسلة الجديدة لتمكِّن المستخدمين من الاستمتاع بأحدث تقنيات تصوير الفيديو وقدرات الترفيه، وتوفير أقصى درجات التطور من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي من شاومي، وقوة المعالج الرئيسي، وتجربة شاملة ومتطورة من جميع النواحي.
وبهذه المناسبة قال آلان تشن، المدير الإقليمي لشركة "شاومي" في السعودية: "لطالما سعت شاومي لتقديم كل ما هو مميز لمحبيها في السوق السعودي، وتفانيها من أجل توفير تجربة الهاتف الذكي المثالية لهم. واليوم نضع بين أيديهم هذه السلسلة الرائدة التي سوف تضع معايير جديدة لفئة الهواتف الذكية في السعودية". وأكد أن السلسلة الجديد سوف تُمكِّن عشاق شاومي من التمتع بلقطات سينمائية تحت أي ظرف، وفي أي وقت؛ وذلك لما توفره من معالجات رائدة، تعكس أداء غير مسبوق، وكفاءة في استهلاك الطاقة؛ وهو ما يوفِّر تجارب ترفيهية شاملة للمستهلك.
لقطات سينمائية تحت أي ظرف وفي أي وقت
تتيح سلسلة Xiaomi 12 للمستخدمين تسجيل لقطات بجودة استوديو سينمائي عالي التفاصيل تحت أي ظرف، سواء كانت الإضاءة خفيفة أو حتى أثناء تصوير أجسام متحركة.
ويتميز الهاتفان بثلاث كاميرات احترافية التصوير، متعددة الاستخدامات، مع كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وإمكانيات تصوير 8K في كل من Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12.
يتميز هاتف Xiaomi 12 Pro بمصفوفة ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، تتميز بمستشعر رئيس كبير للغاية من سوني IMX707. هذا المستشعر قادر على التقاط كميات كبيرة من الضوء، ويُمكِّن قدرات التصوير المتقدمة بسرعات تركيز أكبر، ودقة ألوان متزايدة.
ويتميز Xiaomi 12 بكاميرا زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا telemacro بدقة 5 ميجابكسل؛ لتصوير لقطات متميزة من زوايا مختلفة.
معالجة رائدة وأداء غير مسبوق وكفاءة في استهلاك الطاقة
تتطلب التجربة الفريدة أداء رائدًا. تتميز سلسلة Xiaomi 12 بمنصات Qualcomm® SnapdragonTM المتقدمة. يتميز Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12 بمعالج Snapdragon® 8 Gen 1 - النظام الأساسي المحمول الأكثر تقدمًا من Qualcomm. ويعتمد هذا المعالج على عملية تشغيل 4 نانومتر، ويعزز أيضًا إمكانات عرض الرسومات GPU بنسبة 30٪، وكفاءة الطاقة بنسبة 25٪ مقارنة بالجيل السابق. ويأتي الجهازان مزودَين بسرعات تحميل ونقل بيانات استثنائية UFS 3.1، إلى جانب ذاكرة الوصول LPDDR5 RAM لسرعات ذاكرة تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية.
تجارب ترفيهية شاملة
لا تتيح سلسلة Xiaomi 12 للمستخدمين التقاط كل لحظة بتفاصيل رائعة فحسب، بل تتيح لهم أيضًا استعادة تلك اللحظات بتفاصيل مذهلة عبر تجربة ترفيهية استثنائية.
يوفر كلا الجهازين مشاهدة نابضة بالحياة على شاشة AMOLED Dot المصنفة A+ بواسطة DisplayMate، وبدعم TrueColor. ولمزيد من الراحة تتميز الشاشة بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus المقاوم للخدش، وتدعم تقنية Dolby Vision، وهي تقنية التصوير الرائدة في الصناعة، التي تضفي الحيوية على المحتوى الخاص بك بألوان وتفاصيل نابضة بالحياة. تدعم سلسلة Xiaomi 12 أيضًا تقنيات HDR 10+. والهاتف Xiaomi 12 Pro حاصل على شهادة SGS Eye Care Display؛ وهو ما يظهر اهتمام الشركة بصحة المستخدمين البصرية على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه يعيد Xiaomi 12 Pro تعريف شاشة الهاتف الذكي الرائدة من خلال عرض سلس للغاية، وقدرات التمرير والانزلاق أثناء لمس الشاشة. وتعمل الشاشة WQHD+ بحجم 6.73 بوصة بكفاءة عالية فيما يتعلق باستهلاك الطاقة مع قدرات التعزيز AdaptiveSync Pro لضبط شاشة LTPO الديناميكية بذكاء بين 1 هرتز و120 هرتز بناء على المحتوى.
تقدم سلسلة Xiaomi 12 شاشة شاومي الأكثر قدرة على عرض الألوان حتى الآن، مع أكثر من 68 مليار لون على شاشات 6.28 بوصة عالية الدقة (full-HD+). كلاهما يتميز بـ 120 هرتز AdaptiveSync للحصول على شاشة عالية الدقة ونابضة بالحياة وخالية من الوميض، تنقل كل التفاصيل باحترافية.
قدرات شحن الجيل التالي
لضمان تقديم سلسلة Xiaomi 12 تجارب سينمائية وترفيهية احترافية طوال اليوم توفر الأجهزة سرعة شحن وأمان من مستوى آخر.
يتميز Xiaomi 12 Pro بسرعة شحن عالي 120 واط Xiaomi HyperCharge بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير؛ لتقدم شحنًا كاملاً للهاتف خلال 18 دقيقة فقط باستخدام وضع Boost. ويوفر Xiaomi 12 Pro قدرات شحن من الجيل التالي تواكب متطلبات المستخدم.
ويتوافر في Xiaomi 12 بطاربة بحجم 4500 مللي أمبير في تصميمات هيكل مضغوط. يدعم الجهاز الشحن التوربيني السلكي 67 واط من أجل زيادة الطاقة بسرعة. ويدعم كل من Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12 الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، والشحن العكسي بقوة 10 واط.
إمكانات هاتف رائدة مجمعة في تصميم مبدع
هذه الاستوديوهات المحمولة بحجم الجيب تناسب راحة يدك بشكل مريح بفضل التصميم الأيقوني لسلسلة Xiaomi 12 الذي يركز على راحة المستخدم. تعمل البطاريات الأقل حجمًا عالية السعة والحافة الضيقة على توفير مساحة ثمينة داخل الجهاز. شاشة XIAOMI 12 Pro مقاس 6.73 بوصة محاطة بإطار متوسط أنيق مع منحنيات ثلاثية الأبعاد متطورة. وفي الوقت نفسه، يبلغ عرض شاشة Xiaomi 12 مقاس 6.28 بوصة، 69.9 ملم فقط، وهي تتميز بمنحنيات سلسة لتناسب تمامًا.
كلا الجهازين متوافر باللون الرمادي والأرجواني والأزرق.
التوافر والسعر
يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro بإصدار (12 جيجابايت + 256 جيجابايت)، وسيتوفر بسعر ٤٠٩٩ ريالاً سعوديًّا.
ويأتي هاتف Xiaomi 12 بإصدارين، (8 جيجابايت + 128 جيجابايت) بسعر ٣٢٩٩ ريالاً سعوديًّا، و(12 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر ٣٥٩٩ ريالاً سعوديًّا.
وستتوافر هدايا قيمة بقيمة ٢٢٣٦ ريالاً سعوديًّا للطلب المسبق الذي سيبدأ من ١٧ إلى ٢٣ إبريل، ومن ضمنها سماعة بدز ٣، طابعة صور شاومي، وضمان لمدة سنتين.
وستأتي ساعة Xiaomi Watch S1 Active بسعر ٦٩٩ ريالاً سعوديًّا، وساعة Xiaomi Watch S1 بسعر ٨٨٩ ريالاً سعوديًّا، وستتوافر قريبًا بالمملكة العربية السعودية.
وستأتي سماعة Xiaomi Buds 3T Pro بسعر ٤٩٩ ريالاً سعوديًّا، وسماعة Xiaomi Buds 3T بسعر ٣٩٩ ريالاً سعوديًّا، وستتوفر قريبًا بالمملكة العربية السعودية.