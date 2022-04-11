"شاومي" تعيد مفهوم الهواتف الرائدة في السعودية من خلال سلسلة Xiaomi 12

وبهذه المناسبة قال آلان تشن، المدير الإقليمي لشركة "شاومي" في السعودية: "لطالما سعت شاومي لتقديم كل ما هو مميز لمحبيها في السوق السعودي، وتفانيها من أجل توفير تجربة الهاتف الذكي المثالية لهم. واليوم نضع بين أيديهم هذه السلسلة الرائدة التي سوف تضع معايير جديدة لفئة الهواتف الذكية في السعودية". وأكد أن السلسلة الجديد سوف تُمكِّن عشاق شاومي من التمتع بلقطات سينمائية تحت أي ظرف، وفي أي وقت؛ وذلك لما توفره من معالجات رائدة، تعكس أداء غير مسبوق، وكفاءة في استهلاك الطاقة؛ وهو ما يوفِّر تجارب ترفيهية شاملة للمستهلك.