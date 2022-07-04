شبان وفتيات يتنافسون في صناعة وترويج العطور بمعرض الخزامى بجيزان

اتسمت النسخة الأولى لمعرض "الخزامى" للعطور والبخور، الذي تقام فعالياته حالياً بقاعة فندق راديسون بلو في مدينة جيزان، باستقطاب أكثر من 50 شركةً في عالم العطور والبخور، إضافةً إلى جمعية الفل والنباتات العطرية وتجّار وصانعي العطور من داخل المنطقة وخارجها لعرض أحدث المنتجات والخدمات في هذا المجال.
ويعد المعرض أحد مخرجات التميز والشغف، حيث يتم تقديم الجديد من الفعاليات في منطقة جازان، كما أنه يعتبر شاهداً على إبداع أبناء وبنات المنطقة في إبراز مثل هذه الفعاليات بالمستوى المطلوب.
ولا يزال المعرض يواصل فعالياته تحت إشراف غرفة جازان، وسط إقبال الزوار وإعجابهم بالتنظيم المتكامل للمعرض الذي يضم بين جنباته أركاناً متنوعة لأبرز العلامات التجارية المميزة والرائدة في مجال العطور والبخور والمنتجات المستخلصة من الفل والنباتات العطرية التي تشتهر بها المنطقة.
ويعمل المعرض على تشجيع واستقطاب المهتمين والمستثمرين الشباب لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال، ويسلط الضوء على منطقة جازان وثقافتها التاريخية والنهوض برفاهية المجتمع السعودي وجعل المنطقة إحدى أهم الوجهات للمهتمين والمستثمرين في هذا المجال.
وقال نائب رئيس مجلس غرفة جازان أحمد بن حسن السهلي: ما تشهده منطقة جازان اليوم من تميزٍ في عالم المعارض وخاصة "معرض الخزامى الأول للعطور والبخور"، لم يكن من السهل تحقيقه إلا بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمجتمع، ومنطقة جازان تقع في موقع استراتيجي محفز للاستثمار.
وأضاف: الغرفة تعمل على توفير بيئة جديدة لرفع قيمة الفعاليات التي ستقام في المنطقة بالإضافة إلى تحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات الذي سيسهم بشكل مباشر في استقطاب الزيارات والمشاركات من خارج المنطقة بشكل كبير، وتزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، وترفع منسوب قطاع النقل العام والخاص، وتؤثر إيجابياً على إيرادات قطاعات التجزئة والتموين والسياحة العامة والترفيه وغيرها، وتدعم أيضاً نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأردف "السهلي": أبناء وبنات المنطقة، استفادوا من تجارب المناطق واستطاعوا التأثير والتأثر بشكل إيجابي بناء على تلك التجارب، إضافةً للعمل في المجالات كافة.
وتابع: معرض العطور يعد بيئة مثالية لتطوير وتنوع الفرص التنموية المحلية وتنوع النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.