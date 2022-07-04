شبان وفتيات يتنافسون في صناعة وترويج العطور بمعرض الخزامى بجيزان

وأضاف: الغرفة تعمل على توفير بيئة جديدة لرفع قيمة الفعاليات التي ستقام في المنطقة بالإضافة إلى تحفيز قطاع المعارض والمؤتمرات الذي سيسهم بشكل مباشر في استقطاب الزيارات والمشاركات من خارج المنطقة بشكل كبير، وتزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، وترفع منسوب قطاع النقل العام والخاص، وتؤثر إيجابياً على إيرادات قطاعات التجزئة والتموين والسياحة العامة والترفيه وغيرها، وتدعم أيضاً نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.