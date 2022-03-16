"شبكة مبادرة الرياض".. المملكة تتبنى جهود ملاحقة الفاسدين أينما كانوا

يذكر أنه جرى انتخاب مملكة إسبانيا رئيساً للجمعية العامة ورئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، والمملكة العربية السعودية نائباً لرئيس الجمعية العامة ونائباً لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة، وبحسب ميثاق الشبكة تشكلت لجنة توجيهية من 15 دولة وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين الشعبية، روسيا الاتحادية، تشيلي، جمهورية موريشيوس، المكسيك، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية مقدونيا الشمالية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية رومانيا، دولة فلسطين، جمهورية زيمبابوي.