"شبكة مبادرة الرياض".. المملكة تتبنى جهود ملاحقة الفاسدين أينما كانوا

عملت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 في العام 2020م، على تطوير وإطلاق شبكة مبادرة الرياض (GlobE)، إيماناً منها بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد دولياً.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لشبكة مبادرة الرياض GLOBE العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، إستراتيجية عمل الشبكة والاتفاق على خطة العمل والبت في المسائل الإجرائية.
وكان فريق من الخبراء المشاركين في مبادرة الرياض ناقشوا عدداً من الموضوعات ووضع الآليات التي من أبرزها: إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد, وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية.
يأتي ذلك الاجتماع تنفيذاً لمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد، التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين، في بيان الرياض لقادة دول المجموعة الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
واحتضنت الرياض أمس واليوم (الأربعاء)، أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول للشبكة، والذي يعقده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتبدأ الشبكة في تحقيق أهدافها وهي: تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز استرداد الأموال المنهوبة، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد.
يذكر أنه جرى انتخاب مملكة إسبانيا رئيساً للجمعية العامة ورئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، والمملكة العربية السعودية نائباً لرئيس الجمعية العامة ونائباً لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة، وبحسب ميثاق الشبكة تشكلت لجنة توجيهية من 15 دولة وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين الشعبية، روسيا الاتحادية، تشيلي، جمهورية موريشيوس، المكسيك، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية مقدونيا الشمالية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية رومانيا، دولة فلسطين، جمهورية زيمبابوي.