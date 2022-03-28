"شبكة GEN" تعلن فوز "التجارة" و"منشآت" و"مسك" بجوائز The Compass Award

يُذكر أن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يتضمن معرضًا مصاحبًا، وورش عمل، وأقسامًا للابتكار.. ويتيح فرصة مهمة لصناع السياسات للاستماع لرواد الأعمال، وفهم التحديات التي تواجههم؛ وهو ما يسهم في صياغة بيئة ريادية عالمية موحدة أكثر استدامة ومرونة، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم، والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال، في حين تنقل جميع جلسات المؤتمر الرئيسية عبر خاصية البث المباشر على حساب "منشآت" في منصة تويتر @MonshaatSA؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الجمهور للاستفادة من محتوى الجلسات.