600 شجرة بن و77 شجرة صندل بجبال الحشر.. أمير جازان: أصبحت رافداً للمنطقة

واستمع الأمير محمد بن ناصر إلى شرح من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عن زراعة البن في المحافظة التي تحتل المركز الأول على مستوى المملكة في عدد المزارع وأشجار البنّ الخولاني السعودي، حيث يبلغ عددها 994 مزرعة تحتضن أكثر من 218 ألف شجرة بنّ، لإنتاج أكثر من 600 ألف كيلو من البنّ الخولاني السعودي كل عام، وحصد التميّز من خلال مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، حيث تم إعادة تأهيل 589 مزرعة، إضافة إلى برنامج التحول العضوي الذي يضم أكثر من 25 مزرعة عضوية، لإنتاج قهوة ذات جودة عالية.