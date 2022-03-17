600 شجرة بن و77 شجرة صندل بجبال الحشر.. أمير جازان: أصبحت رافداً للمنطقة

قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمركز الحشر التابع لمحافظة الداير بني مالك، وقف خلالها على مشروعات وزارة النقل والخدمات اللوجستية وزراعة البن وتجربة زراعة الصندل في المزارع النموذجية في المركز.
وتفصيلاً، اطلع أمير المنطقة، خلال الجولة، على الطرق المؤدية إلى جبال الحشر والمشروعات المستقبلية، مستمعاً إلى شرح من نائب مدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمود مكلكل عن المشروعات التي سيتم استكمالها ضمن الاستكمالات المطلوبة في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم.
وتجول الأمير محمد بن ناصر في مزرعة البن التابعة لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، مستمعاً لشرح عن الجهود التي تقدّمها الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المزارعين بالمحافظات الجبلية.
ومن جهتها، أوضحت مسؤولة الأبحاث في هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المهندسة عائشة غزواني، في إيجاز لأمير المنطقة , أن هناك 600 شجرة بن و77 شجرة صندل تم زراعتها مؤخراً في مركز الحشر، وسوف تضاف لما تم زراعته مسبقاً، لافتة في هذا الصدد إلى أن الأبحاث مازالت جارية لإضافة أصناف جديدة مثل الكاكاو من المحاصيل الاستوائية .
واستمع الأمير محمد بن ناصر إلى شرح من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عن زراعة البن في المحافظة التي تحتل المركز الأول على مستوى المملكة في عدد المزارع وأشجار البنّ الخولاني السعودي، حيث يبلغ عددها 994 مزرعة تحتضن أكثر من 218 ألف شجرة بنّ، لإنتاج أكثر من 600 ألف كيلو من البنّ الخولاني السعودي كل عام، وحصد التميّز من خلال مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، حيث تم إعادة تأهيل 589 مزرعة، إضافة إلى برنامج التحول العضوي الذي يضم أكثر من 25 مزرعة عضوية، لإنتاج قهوة ذات جودة عالية.
ووجه أمير منطقة جازان، بالعمل على تقديم الخدمات لأهالي المركز ومزارعي الصندل ومنتج البن الذي أصبح رافداً من روافد الاقتصاد المهمة بالمنطقة، ومصدر دخل مهم لأهالي المناطق الجبلية والمنطقة والوطن بوجه عام .