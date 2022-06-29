شحن وإمداد وخدمات لوجستية.. منظومة النقل تجهّز مشاريع ضخمة للمشاركة في خدمة الحجيج

كما تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لدعم عدد من القطاعات ومنها قطاعا الحج والعمرة، حيث تتضمّن الاستراتيجية عدداً من البرامج التي ستسهم في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف للوصول لـ 30 مليون معتمرٍ بحلول 2030، من خلال تهيئة الطرق بزيادة أطوال شبكاتها وإنشاء طرق جديدة، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات وإطلاق ناقل وطني جديد، وزيادة عدد الوجهات الدولية إلى 250 وجهةً، ورفع كفاءة الموانئ التي تنقل ضيوف الرحمن وتعزيز كافة أنماط النقل، إلى جانب زيادة أطوال الخطوط الحديدية، واستكمال الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها.