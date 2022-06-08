شدَّد على الشراكة الاستراتيجية مع الإعلام.. "الفوزان": جائزة الحوار الوطني قابلة للتطوير

جاء ذلك في تصريح إلى "سبق" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر المركز لتسليط الضوء على جائزة الحوار الوطني في موسمها الثاني، وأكد أن اللقاء الإعلامي بحضور ومشاركة كُتاب الرأي والمفكرين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام أثرى الحوار بكثير من الأفكار الرائدة، مثل إعداد قادة للحديث في وسائل الإعلام عن السعودية والدفاع عنها، وكذلك إطلاق جائزة خاصة لمن يساهمون في خدمة القضايا التي يعمل عليها المركز.