شراكة استراتيجية بين "أساس مكين" و"الراجحي"

وقعت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك على هامش فعاليات "ريستاتكس الرياض العقاري".

وتأتي هذه الاتفاقية بين الجانبين في مجال الاستثمار العقاري بمختلف أشكاله، وذلك في ضوء تعزيز الفرص الاستثمارية للقطاع العقاري، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة أساس مكين، عبدالرحمن بن سعود الهدلق، والرئيس التنفيذي لأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي عبدالعزيز بن محمد العنزي، وذلك بحضور رئيس مجلس النظارالشيخ بدر بن محمد الراجحي.

وتعد شركة أساس مكين من الشركات الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري، كما تمتلك خبرة عريضة في تقديم المنتجات العقارية المتنوعة حققت ثقة ومصداقية عالية على مدى أكثر من اثني عشر عامًا.

كما تعد أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، إحدى المؤسسات الوقفية الرائدة التي تعمل جاهدة لتكون نموذجًا يُحتذى به في مجال العمل المؤسسي الوقفي. ترتكز أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، على خمسة قطاعات: الزراعي، والعقاري، والاستثماري، والفنادق، والخيري.