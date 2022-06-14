شراكة استراتيجية بين بنك الجزيرة وكلية "إنسياد" لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

أعلن بنك الجزيرة إحدى المؤسسات المالية الرائدة بالمملكة العربية السعودية، وكلية إنسياد لإدارة الأعمال، واحدة من أكثر الكليات المرموقة والرائدة في البرامج التطويرية و المتعلقة بمجالات إدارة الأعمال و القيادة ، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية للإستفادة من البرامج التطويرية الرائدة التي تقدمها الكلية، لتطوير حديثي التخرج، والقيادات المصرفية الشابة، والقيادات التنفيذية، من خلال الاستفادة من البرامج الموجودة سابقًا في مختلف فروع الكلية الثلاث أوروبا "فرنسا" وآسيا "سنغافورة" والشرق الأوسط "أبوظبي"، أو البرامج التي سيتم تصميمها خصيصًا لمنسوبي بنك الجزيرة بموجب هذه الشراكة والتي تنسجم مع سعي بنك الجزيرة لتحقيق استراتيجيته الهادفة لدعم توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي و رأس المال البشري كأحد مستهدفات رؤية 2030.