شراكة استراتيجية بين بنك الجزيرة وكلية "إنسياد" لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

أعلن بنك الجزيرة إحدى المؤسسات المالية الرائدة بالمملكة العربية السعودية، وكلية إنسياد لإدارة الأعمال، واحدة من أكثر الكليات المرموقة والرائدة في البرامج التطويرية و المتعلقة بمجالات إدارة الأعمال و القيادة ، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية للإستفادة من البرامج التطويرية الرائدة التي تقدمها الكلية، لتطوير حديثي التخرج، والقيادات المصرفية الشابة، والقيادات التنفيذية، من خلال الاستفادة من البرامج الموجودة سابقًا في مختلف فروع الكلية الثلاث أوروبا "فرنسا" وآسيا "سنغافورة" والشرق الأوسط "أبوظبي"، أو البرامج التي سيتم تصميمها خصيصًا لمنسوبي بنك الجزيرة بموجب هذه الشراكة والتي تنسجم مع سعي بنك الجزيرة لتحقيق استراتيجيته الهادفة لدعم توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي و رأس المال البشري كأحد مستهدفات رؤية 2030.
وقد وقع اتفاقية الشراكة عن بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، وعن كلية إنسياد السيد بشار طباره المدير الأقليمي للبرامج التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا.
وتعليقاً على الشراكة قال الأستاذ فيصل المنصور رئيس مجموعة رأس المال البشري في بنك الجزيرة : نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع واحدة من أعرق كليات إدارة الأعمال في العالم، والتي تأتي في إطار جهود البنك الهادفة لتحقيق استراتيجيته الطموحة لتطوير كوادره البشرية والتي تقوم على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات المحلية أو الخارجية وإلحاقهم ببرامج تدريبية متقدمة، وإتاحة الفرصة أمام موظفيه في مختلف الإدارات لتطوير مهاراتهم واكتساب قيم ومعارف متقدمة تساعدهم على الإرتقاء الوظيفي ، وتوجيه كل ذلك للارتقاء بخدمات البنك التي يقدمها لعملائه في بيئة عمل محفزة تعتمد على التميُّز في الأداء والتطوُّر المستمر مما يعزز توجه البنك الاستراتيجي في السنتين القادمتين ليكون الخيار الأول لأفضل الكفاءات المصرفية.
وفي سياق متصل أعرب السيد بشار طباره، المدير الإقليمي للبرامج التنفيذية لإنسياد الشرق الأوسط عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة بين إنسياد وبنك الجزيرة وقال: أن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية نوعية كونها تسهم في خدمة العديد من الأهداف الاستراتيجية للبنك وتأهيل كوادره البشرية.
مضيفا أن كلية "إنسياد" تعتبر واحدة من أفضل الكليات المتخصصة في الإدارة والأعمال في فاونتينبلو - فرنسا وفي سنغافورة وأبوظبي والولايات المتحدة كما تحظى بشهرة عالمية على مستوى كليات الأعمال في العالم كواحدة من مؤسسات التعليم العالي الأكثر ابتكاراً ونفوذاً وتميزاً ببرامجها الخاصة في مجال تطوير المهارات القيادية والإدارية التي تلبي احتياجات الشركات والبنوك، وتابع قائلاً "ستدعم شراكتنا الجديدة مع بنك الجزيرة رؤيته الثاقبة تجاه الاستثمار في رأس المال البشري ، إيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة ، كما تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال .