شراكة استراتيجية بين "هيئة الإذاعة والتلفزيون" و"شاهد" لعرض المحتوى الإعلامي والبث المباشر

عُقدت شراكة استراتيجية بين "هيئة الإذاعة والتلفزيون" ومنصة "شاهد"، الرائدة للفيديو حسب الطلب (VOD)، يتم بموجبها عرض محتوى قنوات الهيئة الإعلامي على المنصة، إضافة إلى توفير البث المباشر (LIVE) للقنوات التلفزيونية كافة التابعة لها، بما يشمل الأفلام والبرامج والمسلسلات والأفلام الوثائقية على تنوُّعها واختلافها.
وتمت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين بإشراف مباشر من الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وبإشراف وحضور كل من الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الإذاعة والتلفزيون" السعودية (SBA) محمد فهد الحارثي، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد بن إبراهيم آل إبراهيم.
في السياق نفسه، شدَّد الرئيس التنفيذي لـ"هيئة الإذاعة والتلفزيون" محمد فهد الحارثي على أهمية هذه الخطوة، واصفًا إياها بـ"النوعية"، ومضيفًا: "نُثمِّن هذا التعاون مع (مجموعة MBC)، الذي يصب أولاً في مصلحة المشاهد-المتلقي".
وأردف: "يأتي المحتوى الإعلامي التابع للهيئة ليضاف إلى عروض (شاهد)، مع البث المباشر لقنواتنا التلفزيونية؛ ما يوفر قيمة مضافة، وخيارات برامجية إضافية للجمهور؛ وبالتالي تعزيز مكانة هذه المنصة الرائدة في قطاع حيوي متغير؛ ما يسهم في إيصال رسالتنا الهادفة إلى المنطقة والعالم، وتلبية تطلعات الجمهور التواق إلى معرفة المزيد عن السعودية، على الصعد والمستويات كافة".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"، وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: "لطالما سعت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى إيصال رسالة السعودية وصوتها وصورتها إلى المنطقة والعالم. يسعدنا أن نستجيب لهذه الرغبة الكريمة بعرض المحتوى النوعي العائد للهيئة، وبث القنوات التلفزيونية التابعة لها مباشرة على منصة (شاهد)".
وأضاف: "نؤمن في المجموعة بجدوى سرد القصص، وبأهمية الاستمرار في تلاوتها؛ لما تحمله من فائدة كبيرة، وأثر إيجابي على المتلقي. نحن على يقين بأن المحتوى النوعي للهيئة يسهم في إثراء التجربة الإعلامية الفريدة التي توفرها منصتنا الرائدة للملايين من المتابعين والمشتركين والمهتمين في السعودية وخارجها".
يُذكر أن "هيئة الإذاعة والتلفزيون" لديها عشر (10) قنوات تلفزيونية، وست (6) محطات إذاعية، وتستند إلى محتوى متنوع ترفيهي وإخباري، وقنوات رياضية، وتُنتج العديد من المسلسلات والبرامج التي حققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا. كما أن لديها قنوات متخصصة، مثل قناة القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية، اللتين تحظيان بمتابعة عالية في السعودية والدول الإسلامية.
وتُعتبر "شاهد" بمنزلة منصة البث العربي الرائدة عالميًّا، ومَوطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات عالمية، وتحتها تندرج "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، وطيف واسع من الأفلام، إضافة إلى خدمة البث المباشر (LIVE) لمجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية العربية والعالمية الأكثر مشاهدة، فضلاً عن محتوى غني للأطفال والمشاهدين الأصغر عمرًا، إلى جانب محتوى رياضي متميز.