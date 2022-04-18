شراكة استراتيجية بين "هيئة الإذاعة والتلفزيون" و"شاهد" لعرض المحتوى الإعلامي والبث المباشر

يُذكر أن "هيئة الإذاعة والتلفزيون" لديها عشر (10) قنوات تلفزيونية، وست (6) محطات إذاعية، وتستند إلى محتوى متنوع ترفيهي وإخباري، وقنوات رياضية، وتُنتج العديد من المسلسلات والبرامج التي حققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا. كما أن لديها قنوات متخصصة، مثل قناة القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية، اللتين تحظيان بمتابعة عالية في السعودية والدول الإسلامية.