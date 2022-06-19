شراكة استراتيجية لبناء أحدث مستشفيات مجموعة فقيه الطبية في وجهة مسار

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للمستشفى بموجب هذه الاتفاقية في عام 2027م، ويقع المستشفى في موقع استراتيجي على مشارف وجهة مسار من الناحية الغربية، بما يقارب نحو 70 كيلومترًا من مدينة جدة، ولا يفصله عن محطة قطار الحرمين سوى 100 متر فقط، ومن المقرر أن يخدم المستشفى الحديث ما يقرب من 340 ألف مراجع سنويًّا من سكان مكة وزوارها.