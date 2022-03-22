شراكة بين "الحج" و"هيئة الأوقاف".. إطلاق "المخيم الابتكاري" في مشعر منى

وأشار إلى أن عمر هذا الكيان، يمتد لعشر سنوات، وتركز مشاريعه على تحسين تجربة ضيوف الرحمن من خلال فهم احتياجات الحاج وتطوير الخدمات المقدمة له، والعمل على حلول إبداعية تخدم رحلة الضيف من الفكرة إلى الذكرى، وتهتم بتحقيق مقاصد الحج والعمرة من خلال الانطلاقة من المقاصد الشرعية والتعامل مع الفرص الفقهية، وتوظيف أفضل الممارسات العلمية في مجال الابتكار وخدمة العميل وتوظيفها لخدمة الحج والعمرة. وقامت بتأسيس أول معمل ابتكار في العالم متخصص في تجربة ضيوف الرحمن والحج والعمرة لأكثر من خمس سنوات.