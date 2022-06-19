شراكة بين "كيا الجبر" و"مأوى" لدعم الاستدامة المالية لمشاريع الإسكان التنموي في القطاع غير الربحي

امتدادًا لجهود ومبادرات شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا المجتمعية، والتي أثمرت العديد من المشاريع والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع؛ شهدت مدينة الخبر مؤخرًا توقيع اتفاقية بين الشركة و"مأوى" للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف اتفاقية الشراكة لدعم شركة الجبر التجارية لـ"مأوى" لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة والمساهمة في زيادة نسبة تملك المسكن الملائم لأسر المواطنين وذويهم، بالإضافة إلى المشاركة بشكل فاعل في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال مساهمة القطاع غير الربحي في رفع الناتج المحلي، وتوفير فرص للعمل التطوعي الاحترافي في مجال الإسكان التنموي.