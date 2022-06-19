شراكة بين "كيا الجبر" و"مأوى" لدعم الاستدامة المالية لمشاريع الإسكان التنموي في القطاع غير الربحي

امتدادًا لجهود ومبادرات شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا المجتمعية، والتي أثمرت العديد من المشاريع والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع؛ شهدت مدينة الخبر مؤخرًا توقيع اتفاقية بين الشركة و"مأوى" للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف اتفاقية الشراكة لدعم شركة الجبر التجارية لـ"مأوى" لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة والمساهمة في زيادة نسبة تملك المسكن الملائم لأسر المواطنين وذويهم، بالإضافة إلى المشاركة بشكل فاعل في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال مساهمة القطاع غير الربحي في رفع الناتج المحلي، وتوفير فرص للعمل التطوعي الاحترافي في مجال الإسكان التنموي.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية الجبر عبدالسلام الجبر والفريق التنفيذي في الشركة، ومن جانب "مأوى" المدير التنفيذي المهندس محمد بن عدنان السمان والفريق التنفيذي، كما قدّمت الشركة سيارة كيا لـ"مأوى"؛ تفعيلًا لبنود الشراكة بين الجانبين.
وبهذه المناسبة، أعرب العضو المنتدب لشركة الجبر التجارية عبدالسلام الجبر عن اعتزازه وسعادته بهذه الشراكة مع "مأوى"، مثمناً الدور التنموي الذي تقوم به، ومشيداً بنموذج عمل "مأوى" الفريد الذي يسهم باحترافية عالية ومهنية في جودة الحياة للمستفيدين.
وأضاف "الجبر" قائلًا: "نفخر بالمساهمة في المبادرات الاجتماعية؛ انطلاقاً من رؤية الشركة التي تسعى لخدمة المجتمع من خلال الفرص والمبادرات المجتمعية النوعية، والتي تجسَّدت في العديد من المبادرات التي قامت بها الشركة في العديد من المجالات".
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لـ"مأوى" يوسف الفردوس أن التعاون يأتي ضمن استراتيجية مأوى في التكامل مع الجهات الشريكة والتماثل في تحقيق الأهداف المشتركة والسعي لتفعيلها على أكمل وجه، كما رفع شكر وتقدير أعضاء فريق "مأوى" للشريك الاستراتيجي شركة الجبر التجارية على دعمهم وتفاعلهم مع "مأوى".