شراكة بين "هدية الحاج" و"رؤية الخبراء" لأتمتة خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أسامة الزامل أن الشراكة تهدف إلى العمل على عدد من البنود من أبرزها بناء الاستراتيجيات والتحول المؤسسي، والبيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، تقديم الحلول المؤسسية المتكاملة، وإدارة مكاتب المشاريع والمبادرات، والتحول الرقمي في مشاريع خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.