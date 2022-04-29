شراكة بين "هدية الحاج" و"رؤية الخبراء" لأتمتة خدمة ضيوف الرحمن

وقّع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل عقد شراكة وتعاون مع شركة رؤية الخبراء الاستشارية كاستشاري رئيس في مجال الحج والعمرة ومجال التقنيات المتقدمة ممثلةً في المدير العام الدكتور باسم بن جميل ظفر.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة لأتمتة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعم مشاريع القطاع الثالث وتوطين الصناعة، من خلال توفير المستشارين وتقديم الخدمات الاستشارية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أسامة الزامل أن الشراكة تهدف إلى العمل على عدد من البنود من أبرزها بناء الاستراتيجيات والتحول المؤسسي، والبيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، تقديم الحلول المؤسسية المتكاملة، وإدارة مكاتب المشاريع والمبادرات، والتحول الرقمي في مشاريع خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
وأكد المهندس "الزامل" أن الجمعية تسعى من خلال خططها وبرامجها إلى تنفيذ توجيهات القيادة الحكمية في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ومن جهته، أكد المدير العام لرؤية الخبراء الدكتور باسم ظفر حرص رؤية الخبراء على تعزيز هذه الشراكة والتعاون، ووضعها في إطار عمل واضح يقود إلى الارتقاء بخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، واصفاً ما حققته جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار بالإنجاز المشرف.