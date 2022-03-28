شرطة الشمالية تطيح بمواطن تحرَّش بفتاة في فيديو متداوَل بمواقع التواصل

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية من القبض على مواطن، بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى الفتاة، تمكنت الجهات المختصة من القبض المتهم، وتم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
وكشفت إجراءات الاستدلال عن وجود الفتاة خارج المملكة حاليًا، كما أن الحادثة وقعت منذ ثلاثة أعوام، ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ بهذا الخصوص.