شرطة الشمالية تطيح بمواطن تحرَّش بفتاة في فيديو متداوَل بمواقع التواصل

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية من القبض على مواطن، بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها.