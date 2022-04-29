"شرطة المدينة" تطيح بـ5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على 5 أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية، أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي.

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