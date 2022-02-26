شرطة تبوك تطيح بـ3 متهمين بإتلاف عربة متنقلة

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص أتلفوا عربة متنقلة لتقديم الخدمات الغذائية بحرقها، وتم القبض عليهم، وهم مواطنون.

وقال المتحدث إنه تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الحادثة والفيديو، حين قام شاب مجهول بسكب البنزين على عربة (ترك فود) تعود لشاب سعودي يقدم فيها الوجبات والمشروبات في حديقة المروج بتبوك قبل نحو أسبوعين.