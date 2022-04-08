"شرطة عسير" تستدعي أطراف مقطع مشاجرة مدرسة خميس مشيط

وكان وسم "طالب يعتدي بالضرب على معلم" قد ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وسط تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طالب يعتدي على آخر خارج المدرسة، وسط ادعاءات بأنه اعتداء من طالب ثانوي على أحد معلميه.