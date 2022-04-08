"شرطة عسير" تستدعي أطراف مقطع مشاجرة مدرسة خميس مشيط

استدعت شرطة منطقة عسير ثلاثة أشخاص إثر مشاجرة اثنين منهما أمام مدرسة بمحافظة خميس مشيط، وقيام الثالث بتوثيق المشهد ومن ثم نشره.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير قد كشفت اليوم في بيان لها أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلم"؛ غير صحيح.
وقال "تعليم عسير": الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة مساء أمس الأول.
وأضافت: إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينه، وقامت بإنهاء الخلاف القائم وأخذت التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتم تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على اتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتصوير الحادثة ونشرها وإثارة الرأي العام وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة.
وكان وسم "طالب يعتدي بالضرب على معلم" قد ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وسط تداول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طالب يعتدي على آخر خارج المدرسة، وسط ادعاءات بأنه اعتداء من طالب ثانوي على أحد معلميه.