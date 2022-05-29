"شركات العثيم" و"بنك الرياض" يتباحثان حول آفاق التعاون المشترك

أشاد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة والشركات التابعة لها، بالدور الذي يقوم به بنك الرياض في القطاع المالي والمصرفي كأحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي ظلت تقدم خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة للأفراد والمؤسسات فضلًا عن إسهامه في مجال عمليات التمويل المشترك لمختلف الأنشطة.
جاء ذلك خلال استقبال وفد بنك الرياض بقيادة طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي وعدد من قيادات وخبراء البنك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء شركات العثيم.
وتباحث الجانبان حول آفاق التعاون المشترك في ظل ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وتحولات اقتصادية مهمة تماشيا مع رؤية 2030.
من جانبه عبّر مشعل بن إبراهيم بن عميرة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العثيم للاستثمار، عن سعادته باللقاء الذي جاء مثمرًا ومفيدًا، وشهد طرح الكثير من الأفكار البنّاءة، وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وبناء شراكات ذكية تخدم الأطراف كافة.
وقال "بن عميرة": إن التحول الكبير الذي تشهده شركات العثيم والإعلان عن استراتيجيات طموحة تتطلب بناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات الوطنية خاصة المؤسسات المالية؛ تعزيزًا لمساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.