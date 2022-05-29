"شركات العثيم" و"بنك الرياض" يتباحثان حول آفاق التعاون المشترك

أشاد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة والشركات التابعة لها، بالدور الذي يقوم به بنك الرياض في القطاع المالي والمصرفي كأحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي ظلت تقدم خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة للأفراد والمؤسسات فضلًا عن إسهامه في مجال عمليات التمويل المشترك لمختلف الأنشطة.