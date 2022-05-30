شركة اتحاد عذيب "جو" تحصل على ترخيص إنترنت الأشياء

أعلنت شركة اتحاد عذيب "جو" عن حصولها على رخصة إنترنت الأشياء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمثل محوراً أساسياً من خطة التحول الاستراتيجي التي تبنّتها الشركة لتطوير خدمات ومنتجات تنافسية تلامس احتياج العملاء من قطاع الأعمال والأفراد والقطاع الحكومي ولتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي يحيى بن صالح آل منصور بأن الشركة مستمرة وملتزمة بتقديم خدماتها لعملائها بتقنيات حديثة ومختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء حسب أفضل المعايير العالمية، وأن ترخيص الطيف الترددي يهدف إلى تطوير خدمات جديدة في المستقبل ولا تعتمد خدمات الشركة الحالية عليه.
جدير بالذكر أن استراتيجية التحول التي تتبنّاها الشركة تحتوي على محاور رئيسية عديدة وخطط طموحة لتطوير الشركة وزيادة الإيرادات وتطوير وتحسين خدمات العملاء والعلاقات مع الموردين والشركاء.
ومن أهم محاور الاستراتيجية؛ بناء خدمات ومنتجات متنوعة تنافسية، كما ركزت الخطة على تطوير وتحديث البنية التحتية بأحدث التقنيات لتعزيز تجربة العميل، بالإضافة إلى العمل على التحول الرقمي للشركة لخدمة العملاء بصورة أفضل.