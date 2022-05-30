شركة اتحاد عذيب "جو" تحصل على ترخيص إنترنت الأشياء

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي يحيى بن صالح آل منصور بأن الشركة مستمرة وملتزمة بتقديم خدماتها لعملائها بتقنيات حديثة ومختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء حسب أفضل المعايير العالمية، وأن ترخيص الطيف الترددي يهدف إلى تطوير خدمات جديدة في المستقبل ولا تعتمد خدمات الشركة الحالية عليه.