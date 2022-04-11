شركة البحر الأحمر للتطوير تحصل على اعتماد المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال آيزو (22301)

وأضاف: على الرغم من تأثر موردي مواد البناء والاضطراب البالغ الذي حدث على الصحة العامة وأنظمة السياحة العالمية، إلا أننا بذلنا جهوداً هائلة لحماية صحة ورفاهية موظفينا، محافظين في الوقت ذاته على وتيرة التقدم والإنجاز في وجهة البحر الأحمر، ونحن فخورون بإشادة المعهد البريطاني للمعايير بهذه الجهود، مشيراً إلى أن الشركة طورت نظاماً لإدراة استمرارية الأعمال لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، وتضمن ذلك تجهيز أماكن إقامة لتوفير مساحةٍ كافية لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الموظفين بشكل مؤقت، فضلاً عن الفحوصات المستمرة لدرجات حرارة الموظفين وصحتهم العامة في الموقع بشكل يومي.