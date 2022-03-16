شركة التنمية الغذائية تعلن عن المشاريع المتأهلة لجائزة الريادة الشاملة

أعلنت شركة التنمية الغذائية عن المشاريع الـ ٥ المتأهلة لجائزة الريادة الشاملة لتحدى الاستدامة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدواجن المقام برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وكان التركيز في هذا التحدّي على إيجاد حل يعالج مخلفات الدواجن على نحو مجدٍ من حيث التكلفة والقيمة التجارية المضافة بما ينعكس إيجابياً على نشاط الشركة وعلى الجوانب البيئية في المملكة العربية السعودية، وبالمحصلة على النظام البيئي العالمي.
وشارك في هذا التحدي ٩٣ متنافساً من جميع أنحاء العالم. وتضمنت قائمة المتأهلين النهائيين الذين تم ترشيحهم لهذا التحدي على: Insectum وPolymeron من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST)، وProteinea من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وGreenfield من كوريا الجنوبية، وجامعة Shanghai Jiao Tong من الصين.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب أحمد عسيلان: "تثمّن شركة التنمية رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لجائزة الريادة الشاملة لتحدي الاستدامة".
تعد التنمية لاعباً رائداً في صناعة الدواجن في المملكة، حيث تقدم منتجات عالية الجودة لعملائها بفضل نموذج العمل التشغيلي الاستثنائي الذي تتبعه تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادرة السعودية الخضراء.