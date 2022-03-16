شركة التنمية الغذائية تعلن عن المشاريع المتأهلة لجائزة الريادة الشاملة

وكان التركيز في هذا التحدّي على إيجاد حل يعالج مخلفات الدواجن على نحو مجدٍ من حيث التكلفة والقيمة التجارية المضافة بما ينعكس إيجابياً على نشاط الشركة وعلى الجوانب البيئية في المملكة العربية السعودية، وبالمحصلة على النظام البيئي العالمي.