شركة الجندي للمحاماة تدشن أعمال فرعها بمدينة جدة

احتفلت شركة الجندي للمحاماة، بتدشين فرعها في المنطقة الغربية بمحافظة جدة؛ وذلك في برج "ذا هيد كوارترز بزنس بارك" يوم أمس الموافق 13/ 6/ 2022م.
وقال المدير العام للشركة الدكتور عبدالله الجندي: إن افتتاح فرع جدة هو أحد المساعي الجادة لتحقيق المستهدفات التي تم إقرارها في الخطة الاستراتيجية للشركة؛ وذلك بالتواجد في المدن الرئيسية في المملكة، وبالأخص المدن الاقتصادية كمدينة جدة.
كما أوضح أن افتتاح الفرع هو استجابة لاحتياج عملاء الشركة في تقديم الخدمات القانونية لهم عن قرب.
وبدوره أكد نائب المدير العام للشركة الأستاذ فهد الدبيان، أن افتتاح الفرع يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها الشركة في مدينة الرياض.
يُذكر أن شركة الجندي للمحاماة، هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات القانونية لقطاع الأعمال، وتتولى العناية والاهتمام بأعمال الشركات والكيانات التجارية، وتقدم خدماتها المتنوعة لعدد من الشركات المحلية والدولية في المملكة.