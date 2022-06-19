شركة الجندي للمحاماة تدشن أعمال فرعها بمدينة جدة

وقال المدير العام للشركة الدكتور عبدالله الجندي: إن افتتاح فرع جدة هو أحد المساعي الجادة لتحقيق المستهدفات التي تم إقرارها في الخطة الاستراتيجية للشركة؛ وذلك بالتواجد في المدن الرئيسية في المملكة، وبالأخص المدن الاقتصادية كمدينة جدة.