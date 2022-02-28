شركة "المرعى" تضيف منتجات جديدة من الدواجن والتمور والخضار والفواكه

أعلنت شركة المرعى مالكة تطبيق تركي للذبائح، افتتاح خط إنتاج جديد يشمل أصنافا متنوعة من الدواجن، والحمام، والخضار، والفواكه والتمور، حيث حدثت الشركة التطبيق لإضافة معلومات غذائية عن المنتجات الجديدة.

وبينت الشركة أن منتجاتها الجديدة خاضعة للفحص الطبي وخالية من البكتيريا، ويتم فرزها يدوياً من قبل المتخصصين بجودة عالية ومعايير احترافية، لتصل نظيفة وطازجة يومياً، وتغليفها بما يتناسب مع احتياجات العميل، وتوصيلها مجاناً وبأمان للمحافظة على جودة الأصناف.

وذكرت الشركة أن منتجاتها الجديدة من خضار وفواكه متنوعة منها البلدي الموسمي ومنها المستورد من الخارج، وذلك لتلبية جميع الطلبات على مدار السنة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للدواجن فهي محلية تربى وتتغذى على أفضل أنواع الغذاء النباتي، وفيما يخص الحمام فقد اعتمدت الشركة الحمام الفرنسي الذي يتميز بالقيمة الغذائية العالية.

كما تمت إضافة 3 أنواع من أجود أنواع التمور، ومنها: تمر سكري، ومفتل وجلاكسي.

وأعلنت الشركة بدء حملة إعلانية ترويجية بعنوان "لا تشيل هم بيتك بيتنا"، يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية.

يذكر أن نشاط الشركة في الرياض منذ سنوات، وأصبح يغطي الآن 36 منطقة في المملكة العربية السعودية، و8 مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصل عدد تحميلات التطبيق حالياً لأكثر من مليون تحميل، وعدد موظفيها يفوق الـ 300 موظف وقد اعتمد المشروع منذ البداية على خدمة التوصيل المجاني.

كما أن الشركة تشهد تطوراً كبيراً حققته خلال فترة وجيزة كانت حافلة بالإنجازات، حيث أصبحت من أكبر الشركات في السوق السعودي في مجال توصيل المنتجات البلدية الطازجة.