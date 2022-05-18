شركة المرعى للتجارة تعلن عن افتتاح معرض "تركي للذبائح" في الرياض

أعلنت شركة المرعى للتجارة، عن افتتاح معرض "تركي للذبائح" المقام بالرياض حي الياسمين.
ويقدم المعرض 90% من المنتجات المحلية المتنوعة؛ منها لحم الغنم والحاشي والعجل، والطيور والدواجن، وكذلك الفواكه والخضار والتمور، بالإضافة إلى طرح أصناف جديدة؛ من أهمها الاستيكات المستوردة؛ وذلك لتلبية كل الطلبات ولدمج الثقافات السعودية بثقافات أجنبية متعددة.
ويوفر المعرض منتجات جديدة لمحبي التنزه، وهي ملحقات هامة لهم؛ كالحطب والفحم بأنواعه، ويقدم الحقيبة المميزة التي تحتوي على أنواع وأحجام مختلفة من السكاكين الجاذبة، ويوفر الشواية الفورية لتسهيل عملية الشواء، بالإضافة إلى الصوصات والأجبان؛ منها: (جبن شرائح، وجبن موزاريلا، وصوص جبن شيدر).
وأكدت الشركة أن منتجاتها من اللحوم الطازجة التي تتنوع مصادر تغذيتها بين الأعلاف الخشنة والمركزة، وفيتامينات ومضادات حيوية وتطعيمات مخصصة لكل نوع من أنواع الماشية.
وأضافت أن التجهيز والتقطيع والتغليف والبيع يتم على يد أفضل كوادر النساء السعوديات الشغوفات، اللاتي يعملن بدوام من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 فجرًا.
ويُعتبر معرض "تركي للذبائح" من أوائل مشجعي العنصر النسائي على العمل في هذا المجال، وهو المعرض الأول على صعيد المملكة، ويعمل به حاليًا أكثر من 50 موظفة سعودية بين المعرض وصالة التجهيز، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الموظفات إلى 80 موظفة على المدى القريب.