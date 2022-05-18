شركة المرعى للتجارة تعلن عن افتتاح معرض "تركي للذبائح" في الرياض

ويُعتبر معرض "تركي للذبائح" من أوائل مشجعي العنصر النسائي على العمل في هذا المجال، وهو المعرض الأول على صعيد المملكة، ويعمل به حاليًا أكثر من 50 موظفة سعودية بين المعرض وصالة التجهيز، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الموظفات إلى 80 موظفة على المدى القريب.