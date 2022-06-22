شركة بصمة لإدارة العقارات تطرح #مزاد_النخبة بـ14 فرصة عقارية مميزة

حيث تشتمل على 14 فرصة عقارية مميزة بمواقع حيوية، هي: "حي الخزامى، حطين، النرجس، الخير، العارض، الربيع"؛ إذ تُعد نخبة من الأصول المنفردة والمتميزة بمنطقة شمال الرياض تحديدًا.