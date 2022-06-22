شركة بصمة لإدارة العقارات تطرح #مزاد_النخبة بـ14 فرصة عقارية مميزة
تستعد شركة "بصمة" لإدارة العقارات، لطرح أكبر مزاداتها العقارية "مزاد النخبة" بمدينة الرياض؛ وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لأهم وأرقى الأحياء السكنية والتجارية شمال العاصمة الرياض؛
حيث تشتمل على 14 فرصة عقارية مميزة بمواقع حيوية، هي: "حي الخزامى، حطين، النرجس، الخير، العارض، الربيع"؛ إذ تُعد نخبة من الأصول المنفردة والمتميزة بمنطقة شمال الرياض تحديدًا.
هذا وسيقام المزاد الحضوري يوم الاثنين بتاريخ: 28 ذو القعدة 1443هـ، الموافق: 27 يونيو 2022م، في تمام الساعة: 4:00 مساءً بقاعة الفريدة بمدينة الرياض.
ويأتي ذلك بعد النجاحات المستمرة لشركة "بصمة" في إدارة وتسويق العقارات وتنظيم المزادات العقارية بمختلف مناطق المملكة.
ولمزيد من التفاصيل يُرجى الاطلاع على كتيب المزاد عبر الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1d49u0M4iZrdG6JogxLiAHFeCjMv1EMjq/view
ملاحظة: يبدأ تسليم الشيكات الساعة: 2 ظهرًا بنفس اليوم.