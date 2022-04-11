شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تفتتح مركزاً لـ"هافال" و"جريت وول" بالخبر

افتتحت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، إحدى شركات مجموعة علي زيد القريشي وإخوانه، وكلاء سيارات هافال وجريت وول الحصريين في المملكة العربية السعودية، أحدث مركز بمدينة الخبر، وذلك في إطار مساعي الشركة المتواصلة لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية.
وتفصيلاً، افتتح فيصل القريشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في ٣٠ مارس ٢٠٢٢ المركز الجديد بحضور عدد من منسوبي الشركة وضيوفهم ووسائل الإعلام المختلفة، حيث كان الافتتاح حدثاً مهماً شهدته مدينة الخبر.
وفي هذا الصدد، علق "القريشي" على افتتاح المركز الجديد قائلاً: "في سعينا للتوسع في المملكة، يسرنا افتتاح المركز الجديد بمدينة الخبر، وهي خطوة مهمة ستتيح لنا خدمة عدد أكبر من العملاء بالمنطقة الشرقية. نحن نولي اهتماماً كبيراً في أن نجعل من زيارة المركز تجربةً ممتعةً ومميزة في جميع مراحلها، ترتقي بمستوى عملائنا الكرام الذين هم محور اهتمامنا."
وانطلاقاً من موقعه الإستراتيجي المتميز، يعتبر مركز الخبر الأكبر لهافال وجريت وول في المملكة ومن الأكبر على مستوى العالم.
ويقدم مركز الخبر خدمات متكاملة للعملاء، بما في ذلك خدمات الصيانة وقطع الغيار التي تحظى بأولوية في اهتمامات الشركة.
ويتكون مركز الخبر من طابقين بمساحة إجمالية أكثر من ٣,٠٠٠ متر مربع متضمّناً منطقةً واسعة لتقديم الخدمات المختلفة للعملاء.
ويتضمن أيضاً ١١ رافعة للقيام بخدمات الصيانة في أسرع وقت وأعلى جودة، إضافة إلى مساحة ٣٤٠ متراً مربعاً لتخزين قطع الغيار لضمان توفرها بشكل مستمر.
يذكر أن شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة هي من الشركات ذات الخبرة والريادة بمجال السيارات، وفق كفاءة عالية في الجودة.
وتمتلك الشركة ٤ صالات عرض بالمملكة، كما أن لديها ٨ مراكز خدمة متكاملة التجهيزات الفنية والتقنية يديرها متخصصون مؤهلون، بجانب مراكز لقطع الغيار منتشرة في أنحاء المملكة.
وتهدف شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة إلى تطبيق أفضل المعايير، تماشياً مع توسعها وانتشارها في أنحاء المملكة، ساعيةً بكل جهودها نحو تقديم تجربة متكاملة للعملاء في جميع الجوانب المتعلقة ببيع السيارات وخدمات ما بعد البيع.