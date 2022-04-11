شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تفتتح مركزاً لـ"هافال" و"جريت وول" بالخبر

وفي هذا الصدد، علق "القريشي" على افتتاح المركز الجديد قائلاً: "في سعينا للتوسع في المملكة، يسرنا افتتاح المركز الجديد بمدينة الخبر، وهي خطوة مهمة ستتيح لنا خدمة عدد أكبر من العملاء بالمنطقة الشرقية. نحن نولي اهتماماً كبيراً في أن نجعل من زيارة المركز تجربةً ممتعةً ومميزة في جميع مراحلها، ترتقي بمستوى عملائنا الكرام الذين هم محور اهتمامنا."