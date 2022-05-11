"شركة خدمات الملاحة الجوية" توقِّع 4 اتفاقيات مع "الهيئة الملكية لمحافظة العلا"

ولفت إلى أن المشروع يشمل تركيب نظام البرج الافتراضي في مطار العلا الدولي، وستتم إداراته عن بُعد؛ ليكون بعد اعتماده أول مطار في الشرق الأوسط يستخدم أنظمة الأبراج الافتراضية التي تُدار عن بُعد، ولها انعكاسات إيجابية على مستوى السلامة وفاعلية الخدمة، والمحافظة على البيئة، بجانب تقليل التكلفة التشغيلية. كما يتضمن المشروع تدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية من مراقبين جويين ومهندسين وفنيين.