شركة رسال توقع اتفاقية تعاون تقني مع تراحم

انطلاقا من دورها تجاه المجتمع؛ وقعت شركة رسال – الرائدة في حلول بطاقات الهدايا مسبقة الدفع والمكافآت الرقمية – اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” لتصبح بموجبها رسال الشريك التقني لتراحم.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين تراحم من تنويع مصادر الدخل من خلال عرض بطاقة تراحم على منصة رسال، بالإضافة إلى تمكين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من استخدام برنامج glee الذي يسهل إرسال الهدايا والمكافآت كبطاقات رقمية مسبقة الدفع بطريقة مبتكرة للإسهام في تحسين تجربة المستفيدين وأتمتة برامج “تراحم” عن طريق الحلول التقنية المبتكرة لرسال والمتمثلة في برنامج glee.

وبهذه المناسبة عبر الأستاذ عيسى عطوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة رسال عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تتواءم مع رؤية رسال في توفير الحلول الرقمية المبتكرة للبطاقات الرقمية والمكافآت؛ سعيا منها لتعزيز ثقافة الإهداء بطريقة ميسرة ومبتكرة.

ومن جانبه عبر الأستاذ صقر محمد القرني الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” عن تفاؤله بنتائج هذه الاتفاقية التي ستمكن تراحم من تنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة وإمكانيات شركة رسال في تحسين تجربة المستفيد من خلال الحلول التقنية المبتكرة في برامج الإهداء والمكافآت.

الجدير بالذكر أن منصة رسال هي المنصة الرقمية الأكبر في المنطقة، التي تعمل لخلق تجربة أمثل وأسهل بطريقة عصرية مبتكرة من خلال هدايا البطاقات الرقمية، وخيارات إهداء واسعة في شتى المجالات، كما وتتميز بشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة.. حتى أصبحت تضم أكثر من 300 علامة تجارية عالمية ومحلية.